Kate Middleton la lettera alle Irish Guards cambia il quadro della sua malattia

09 giugno 2024 a

a

a

Una grossa sorpresa, firmata Kate Middleton. E una speranza che torna a crescere. "Confido di essere in grado di rappresentarvi nuovamente molto presto", firmato "Colonnello Catherine". Dunque il motto "quis separabit", proprio del reggimento delle Irish Guards, alle quali si è rivolta direttamente Kate Middleton. Già, perché la principessa è Colonnello delle Irish Guards. E al corpo promette di tornare presto. Anzi, "molto presto".

Una sorpresa, appunto, durante la convalescenza. Ma indizi positivi erano arrivati anche dal marito, il principe William, il quale rispondendo a una domanda sulla salute della moglie posta da un veterano del D-Day in Normandia aveva risposto con un sintetico "va meglio".

Kate Middleton e il cancro, "tremendamente faticosa". Nuova drammatica fuga di notizie

Insomma, Kate Middleton - che eccezion fatta per il video non appare in pubblico da gennaio - ha preso carta e penna per scrivere alle sue guardie nel giorno dell'assenza alla rassegna militare, assenza annunciata da tempo a causa del dilungarsi dei tempi della convalescenza. E ancora, Kate aggiunge di essere "molto dispiaciuta di non essere in grado di prender gli onori alla Colonel's Review di quest'anno. Vi prego di trasmettere le mie scuse a tutto il Reggimento. E comunque confido di essere in grado di rappresentarvi nuovamente molto presto". Ed è proprio su quelle due parole, "molto presto", che si concentra l'ottimismo: non si sentivano da tempo. La possibilità che Kate Middleton ricompaia in pubblico già tra qualche mese, ora, appare tutt'altro che remota.