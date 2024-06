Nigel Farage preso a sassate, terrore nello Yorkshire: ecco il video

Nigel Farage, già tribuno della Brexit, è finito nel mirino di un contestatore durante la campagna elettorale per il voto del 4 luglio. Il leader di Reform UK, forza populista che fa concorrenza a destra ai conservatori del premier Rishi Sunak, è riuscito a evitare una sassata mentre, a bordo di un pullman a due piani scoperto, salutava i suoi sostenitori a Barnsley, nello Yorkshire.

La scena è stato ripresa e ha fatto subito il giro dei social oltre ad essere stata condivisa dallo stesso Farage su Twitter.

La polizia locale ha poi identificato il presunto autore del gesto. Si tratta di un attivista di 28 anni che nel filmato indossa un giubbotto rosso, arrestato per sospetta "violazione dell'ordine pubblico". Farage, che i sondaggi danno in forte crescita, ha tuonato che non si farà certo "intimidire da qualche bullo di sinistra che odia il nostro Paese".

La settimana scorsa, il deputato di Reform UK era stato colpito dal lancio di un bicchiere di milkshake a Clacton-on-Sea, sulla costa sud-orientale inglese, il giorno dopo l'annuncio a sorpresa della sua candidatura.

