Kate Middleton, "davvero molto magra": esce dalla carrozza così, ecco le immagini

Nuova apparizione di Kate Middleton in pubblico al Trooping the Colour, la parata organizzata per il compleanno di re Carlo: dopo essere stata immortalata in auto insieme al marito William e ai figli, la principessa del Galles è stata ripresa mentre scendeva da una carrozza prima di entrare a Palazzo. Da lì, poi, insieme a tutti gli altri membri della famiglia reale si affaccerà per salutare i sudditi.

Nonostante questo non sia un momento facile per la Middleton, che ha annunciato mesi fa di essere malata di cancro, la principessa è apparsa comunque in buona forma. Nel filmato che la riprende mentre scende dalla carrozza insieme ai tre figli, Kate appare solo un po' più magra del solito, come tra l'altro era stato anticipato da alcune indiscrezioni delle ultime settimane. Diverse voci avevano parlato di una principessa più sciupata per via delle cure a cui si sta sottoponendo. Sui social non sono mancati commenti proprio su questo: "È così bello vederla - ha scritto un utente su X -. È sempre stata troppo magra, ma secondo me è davvero molto magra. Come persona che ha avuto un cancro e un intervento chirurgico, so quanto sia importante mangiare proteine ​​per il recupero".

Prince Louis, Prince George, Princess Charlotte.. and the Princess of Wales arriving at Horse Guards pic.twitter.com/E0poS88Tck — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) June 15, 2024

Per l'occasione, la futura regina d'Inghilterra ha scelto abito, cappello e scarpe bianche. Capelli raccolti e sorriso tirato, Kate ha salutato le guardie reali fuori da Buckingham Palace prima di entrare nel Palazzo, preceduta da George, Charlotte e Louis, che hanno atteso che lei scendesse dalla carrozza per poter proseguire. Poco prima la Middleton, immortalata in auto insieme alla famiglia, è apparsa con uno sguardo un po' cupo e teso.