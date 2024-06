Kate Middleton e il tumore: "Pacca sulla pancia, forse...", la frase che sconvolge la Gran Bretagna

19 giugno 2024 a

"Assolutamente spaventoso". La prima apparizione pubblica di Kate Middleton a sei mesi dal momento in cui le è stato diagnosticato un tumore ha riempito di commozione i sudditi britannici e tutti gli appassionati di monarchia del mondo. Social, quotidiani, tv e magazine hanno analizzato i gesti del corpo della principessa del Galles, moglie dell'erede al trono d'Inghilterra William, letteralmente sparita da gennaio per affrontare al meglio il durissimo percorso della chemioterapia. Un ritiro mediatico che ha contribuito a proliferare le peggiori voci sul suo stato di salute e che in qualche modo ha condizionato, in peggio, anche la copertura del Trooping the colour da parte di alcune testate.

In Gran Bretagna, in particolare, si è scatenata la bufera sul Telegraph, con il professor Clive Peedell, medico specialista in cancro del Servizio Sanitario Nazionale, che ha condannato un articolo del celebre quotidiano. Domenica la commentatrice Allison Pearson ha definito Kate "absolute trouper", di fatto una "grande lavoratrice", per il modo in cui ha tenuto la scena a Buckingham Palace. Ma con l'accezione, più maliziosa, di "attrice" o "intrattenitrice". E ancora: "Kate si è data una breve pacca sullo stomaco, era difficile dire se per lisciarsi il vestito dopo essere stata seduta durante il viaggio dal Palazzo o per proteggersi dopo un recente intervento chirurgico".

"Come specialista in cancro - la replica del professor Peedell -, trovo questo livello di giornalismo assolutamente spaventoso. È difficile sapere da dove cominciare, quando la mancanza di comprensione di come il cancro possa colpire le persone è così scarsa". "Ho passato gli ultimi quattro anni a fare campagna a favore dei servizi contro il cancro, Clive. E sottolineando le terribili conseguenze della loro chiusura durante il lockdown", ha replicato la giornalista.