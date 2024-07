In Onda, "stanno invadendo Capitol Hill": America nel caos, il video in diretta

24 luglio 2024 a

Mancano sempre meno ore all'incontro tra il presidnete americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamnin Netanyahu e i manifestanti "pro-Pal" stanno occupando Capitol Hill. Il giornalista Daniele Compatangelo in collegamento da Washington, ha spiegato a In Onda cosa stia accadendo in questi minuti.

"A 100 metri da me stanno iniziando ad arrestare i manifestanti, sono un centinaio", ha affermato l'inviato Compatangelo che ha inoltre sottolineato come quella di oggi sia solamente una "anticipazione" di ciò che accadrà domani in vista dell'incontro.

Ci si aspetta infatti "un migliaio di manifestanti" davanti a Capitol Hill dove al momento stanno presidiando la zona le camionette della Polizia e i pompieri.