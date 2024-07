Biden, un discorso incendiario: "In gioco la democrazia", attacco a Trump dallo Studio ovale

25 luglio 2024 a

a

a

"Amo il mio ruolo, ma amo ancora di più il mio Paese", ha annunciato il presidente americano Joe Biden nella notte dall'Ufficio Ovale della Casa Bianca. "È stato un onore della mia vita servire come vostro presidente ma la difesa della nostra democrazia, che è in gioco, è più importante di qualsiasi titolo", ha spiegato Biden.

"Traggo forza e gioia dal mio lavoro per il popolo americano. Ma in questo sacro compito di perfezionare la nostra unione, non si tratta di me: si tratta di voi, delle vostre famiglie, del vostro futuro. Si tratta di noi, il popolo", ha insistito il presidente americano in questo discorso solenne che è stata la sua prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della sua rinuncia alla rielezione, reso pubblico in una lettera diffusa domenica tramite i social.

"Niente, niente dovrebbe mai ostacolare la salvaguardia della nostra democrazia, e questo include l'ambizione personale. Ho chiarito che credo che l'America si trovi a un punto di svolta, in uno di quei rari momenti della storia in cui le decisioni che prendiamo oggi determinano il destino della nostra nazione e del mondo per i decenni a venire", ha anche detto Biden che non ha menzionato nemmeno una volta il nome di Donald Trump. "L'America dovrà scegliere tra progresso o regressione, tra speranza e odio, tra unità e divisione", ha aggiunto il presidente Usa.

Il presidente ha poi ricordato agli americani le loro responsabilità, sottolineando la sua decisione e riconoscendo che non ha rinunciato facilmente a ricandidarsi. "Penso che il mio record come presidente, il mio ruolo internazionale, la mia visione per il futuro dell'America meritassero un secondo mandato", ha detto, "ma niente, niente dovrebbe mai ostacolare la salvaguardia della nostra democrazia, e questo include l'ambizione personale".

"Così ho deciso che il modo migliore per andare avanti era passare il testimone a una nuova generazione. Questo è il modo migliore per unire la nostra nazione. So che c'è un tempo e un luogo per lunghi anni di esperienza nella vita pubblica, ma c'è anche un tempo e un luogo per voci nuove, e sì, voci più giovani, e quel momento è adesso". Ma ha escluso di dimettersi prima della fine del suo mandato, che scade nel gennaio 2025. "Per i prossimi sei mesi mi concentrerò sul mio lavoro di presidente. Continuerò a difendere le nostre libertà individuali e i nostri diritti civili. Continuerò denunciare l'odio e l'estremismo. Dico chiaramente che in America non c'è posto per la violenza politica, la violenza in generale o qualsiasi altra forma di violenza".

"Continueremo a guidare la coalizione di nazioni orgogliose riunite insieme per impedire a Putin di prendere il controllo dell'Ucraina e creare nuove disgrazie per rafforzare la Nato e rendere l'alleanza più forte e più unita e per aiutare i nostri alleati del Pacifico e per porre fine alla guerra a Gaza", ha proseguito. Il presidente ha anche ricordato i progressi compiuti dal suo insediamento nel gennaio 2021, poche settimane dopo l'assalto dei manifestanti trumpisti al Campidoglio. Infine, Biden ha reso omaggio a Kamala Harris, che ha già sostenuto per succedergli nel messaggio di domenica scorsa. "Ha dimostrato di essere forte, è capace. Lei è una partner incredibile per me e una degna leader del nostro Paese La scelta ora spetta a voi, popolo americano".