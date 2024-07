Kate Middleton, "i ricordi possono cambiare": razzismo, bordate contro Meghan Markle

30 luglio 2024 a

Uscirà giovedì 1 agosto l'attesissimo libro sulla principessa di Galles Kate Middleton, scritto da Robert Jobson. La biografia sulla principessa sta lasciando tutti con il fiato sospeso in quanto i retroscena si preannunciano molto gustosi.

Liti, razzismo e segreti saranno infatti gli ingredienti principali del libro che in molti non vedono l'ora di leggere. Soprattutto per l'affaire fatto di luci e ombre sulla coppia Harry&Meghan e di come andò veramente quella volta in cui la coppia di coniugi accusò la famiglia reale di razzismo. Meghan Markle, ex volto della serie Suits, nel marzo del 2021 rilasciò una lunga intervista alla conduttrice televisiva Oprah Winfrey in cui mosse delle accuse molto forti contro la famiglia reale.

L'attrice in quell'occasione confidò all’intervistatrice di come all'interno della famiglia ci fossero stati dei commenti razzisti sul colore della pelle del figlio Archie. Accuse quelle della duchessa di Sussex che fecero molto arrabbiare la principessa Kate Middleton, tanto da aver modificato personalmente il comunicato ufficiale in risposta alle accuse ricevute. Fu proprio Kate, infatti, a scrivere la frase "i ricordi possono variare...". Ma i retroscena contenuti nella biografia sono tanti.

Nel libro si parla anche di quanto lo stile di vita di Harry preoccupi Re Carlo. Jobson, senza usare mezzi termini, scrive: "sua maestà e i suoi collaboratori sono preoccupati per quel che accadrà quando Harry finirà i soldi, vista la sua incapacità di guadagnare se non raccontando i fatti privati della famiglia".