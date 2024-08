Kate Middleton e il Principe William sempre più soli: "Lui è furioso"

06 agosto 2024 a

A pochi giorni dall'uscita della biografia scritta da Robert Jobson sulla vita della principessa di Galles, Kate Middleton, la stampa britannica continua a lanciare rumors sui retroscena della famiglia reale. In particolare, sembrerebbe che la coppia sia sempre più isolata.

L'ultima novità infatti riguarda la gestione domestica della famiglia inglese. Più precisamente i due non vorrebbero più domestici in giro per casa, soprattutto una volta che i tre figli George, 11 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni escono da scuola. A rivelarlo è il Daily Mail che spiega come la coppia preferisca occuparsi da sola dei figli e della casa.

Anche nella loro casa vacanze a Balmoral, i principi preferiscono la privacy: "La casa è un rifugio sicuro"., scrive il quotidiano. Intanto, continuano anche le liti a distanza tra i principi William e Harry. A quanto s'apprende dall'Indipendent, il primogenito sarebbe "furioso" con Harry per aver "travolto le persone" con la morte della madre Diana. William – si legge – "è così stufo che i Sussex facciano soldi con la morte di Lady D".