Brasile, aereo precipita a San Paolo: non ci sarebbero sopravvissuti

Un aereo passeggeri in grado di trasportare decine di passeggeri si è schiantato oggi nello stato brasiliano di San Paolo. Lo riportano i media locali. Secondo i vigili del fuoco l'incidente è avvenuto nella città di Vinhedo. La tv brasiliana Globonews ha diffuso un filmato di una vasta area in fiamme mentre del fumo nero usciva da quella che sembra essere la fusoliera di un aereo. In altri video si vede un velivolo mentre precipita. Nessuna compagnia aerea locale, al momento, ha segnalato la scomparsa di uno dei propri aerei.

Le autorità della città Valinhos che partecipano alle operazioni di salvataggio dopo lo schianto di un bimotore della Voepass Linhas Aéreas nello stato di San Paolo affermano che non ci sono sopravvissuti tra le 62 persone a bordo dell'aereo. Lo riporta la Cnn Brasile, sottolineando che - tuttavia - vigili del fuoco e protezione civile non hanno ancora confermato questa informazione. Secondo il portale FlightRadar24 l'aereo, precipitando, ha perso l'equivalente di cinque chilometri di altitudine in appena due minuti.

Un aereo di linea si è schiantato a Vinido, in Brasile, non lontano da San Paolo.A bordo dell'aereo precipitato c'erano 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio.

"Farnesina e consolato generale d'Italia a San Paolo stanno effettuando le opportune verifiche per escludere la presenza di connazionali sull’aereo precipitato in Brasile nello Stato di San Paolo". Lo scrive il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale in un post su X dopo l'incidente che ha coinvolto il volo 2283 della Voepass Linhas Aéreas con 62 persone a bordo (58 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio).