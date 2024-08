Matrimonio in hotel a 5 stelle finisce male: collassi in aeroporto, cosa c'era a tavola

11 agosto 2024 a

Un vero e proprio matrimonio da incubo. A Cipro la festa di nozze si è trasformata in un incubo. A raccontare l'assurda vicenda è il New York Post. Circa 24 persone, tra gli invitati, hanno avuto a che fare con le conseguenze di un'intossicazione, tra vomito, diarrea, dolori addominali e febbre. Charlotte, di 29 anni, era volata a Cipro insieme al marito Paul, di 40, per partecipare al matrimonio. E a quanto pare, mentre si trovava in aeroporto per il volo di rientro, sarebbe crollata per terra.

"Non sono mai stata così male, ma dovevamo assolutamente partire - dice Charlotte -, altrimenti non sapevamo come fare, dovevamo tornare da nostro figlio piccolo. Ma giorni dopo stavo ancora male e il dottore ha detto che non potevo fare altro che mantenermi idratata". Secondo il racconto della donna alcune pietanze sarebbero state "rimpolpate" con una nuova preparazione. Infine, Charlotte ha fatto sapere che nell'area ristorante c'erano molte mosche, a volte degli uccelli e gatti che, per dirla con un eufemismo facevano giri sui tavoli: "Non vedevamo l'ora che arrivassero le nozze così potevamo andarcene, e grazie al cielo il grande giorno è passato senza problemi. Avevamo tutti lamentato la qualità del cibo e l'igiene all'hotel, specialmente perché è un cinque stelle. Sapevamo che qualcuno si era sentito male, ma noi sembravamo star bene fino al giorno della partenza".