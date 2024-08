Matrimonio, "mosche e cibo crudo": intossicazione per sposi e invitati, finisce in disgrazia

11 agosto 2024 a

Quello che doveva essere il giorno più importante della loro vita si è purtroppo trasformato in un incubo: due sposi, e tutti i loro ospiti, dopo i festeggiamenti delle nozze in un hotel a 5 stelle, hanno sofferto per giorni. Il motivo? Probabilmente il cibo del buffet offerto dall'albergo scelto come location del grande giorno. La storia arriva da Cipro. Circa 24 persone, tra gli invitati, hanno avuto a che fare con le conseguenze di un'intossicazione, con tanto di vomito, diarrea, dolori addominali e febbre.

Alcune delle persone intossicate, dunque, hanno parlato delle condizioni del buffet dell'hotel, non nascondendo qualche dubbio sulla qualità del cibo. Tra queste Charlotte, 29 anni, che era volata a Cipro insieme al marito Paul, di 40, per partecipare al matrimonio. I due hanno soggiornato lì per circa due settimane senza mai avere problemi, fatta eccezione per l'ultimo giorno, quando la ragazza è stata travolta da dolori addominali, febbre, mal di testa, diarrea e vomito, come racconta il New York Post. Il crollo è avvenuto in aeroporto, dove poi un medico le ha diagnosticato una gastroenterite.

"Non sono mai stata così male, ma dovevamo assolutamente partire - ha raccontato Charlotte -, altrimenti non sapevamo come fare, dovevamo tornare da nostro figlio piccolo. Ma giorni dopo stavo ancora male e il dottore ha detto che non potevo fare altro che mantenermi idratata". La donna ha spiegato che il cibo del buffet era scoperto e che le è sembrato che alcune pietanze venissero "rimpolpate" con nuove preparazioni. In altri casi il cibo sarebbe stato crudo o addirittura ammuffito. Charlotte, alla fine, ha dichiarato che nell'area ristorante c'erano molte mosche, a volte degli uccelli e dei gatti che salivano sui tavoli: "Non vedevamo l'ora che arrivassero le nozze così potevamo andarcene, e grazie al cielo il grande giorno è passato senza problemi. Avevamo tutti lamentato la qualità del cibo e l'igiene all'hotel, specialmente perché è un cinque stelle. Sapevamo che qualcuno si era sentito male, ma noi sembravamo star bene fino al giorno della partenza".