Ucraina, "fino a 30 km all'interno della Russia": escalation senza precedenti

11 agosto 2024 a

a

a

Le truppe ucraine sono avanzate fino a 30 km all'interno della Russia: a riferirlo è il ministero della Difesa russo, secondo cui l'esercito di Mosca starebbe fronteggiando le forze di Kiev nei villaggi di Tolpino e Obshchy Kolodez, mentre l'offensiva nella regione di Kursk entra nel sesto giorno. Quella ucraina è diventata l'incursione più profonda e significativa da quando Mosca ha iniziato la sua invasione nel 2022.

Il ministero della Difesa di Mosca, in particolare, ha affermato che le sue truppe hanno "sventato i tentativi dei gruppi mobili nemici con veicoli blindati di penetrare in profondità nel territorio russo". La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha accusato Kiev di "intimidire la pacifica popolazione russa". Mentre nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto per la prima volta l'attacco, affermando che Kiev sta spingendo la guerra "nel territorio dell'aggressore".

Zelensky, poi, in un videomessaggio ha detto che la Russia ha lanciato più di 30 missili e 800 bombe aeree guidate contro l'Ucraina nell'ultima settimana. "Gli ucraini sono profondamente grati a tutti i nostri partner che ci forniscono sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento - ha detto -. Tuttavia, per fermare veramente il terrorismo russo, abbiamo bisogno non solo di uno scudo aereo a tutti gli effetti in grado di proteggere tutte le nostre città e comunità, ma anche di decisioni forti da parte dei nostri partner, decisioni che elimineranno le restrizioni sulle nostre azioni difensive".