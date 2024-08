Ibiza, donna delira in spiaggia: "Sono posseduta", finisce malissimo

17 agosto 2024 a

"Aiutami, sono posseduta". Non è la scena di film, ma sono le parole pronunciate da un donna in spiaggia a Ibiza. Tutto inizia nel Passeig de Ponent di Sant'Antonio quando una signora in topless inizia a imprecare disperatamente senza un apparente spiegazione lasciando attoniti tutti i presenti.

Le immagini del video che stanno facendo impazzire il web mostrano la donna sdraiata su un asciugamano, lo stesso che pochi istanti dopo inizierà con foga a lanciare in aria insieme alla sabbia. Urla, espressioni strane sul volto, La signora è incontenibile e poco dopo essersi immersa nell'acqua la si vede improvvisare una sorta di balletto scoordinato. La donna continua a urlare in un lamento disperato. Ma la signora sembra davvero mossa da qualche "forza superiore" e una volta uscita dall'acqua inveisce anche contro un signore che stava solo tentando di calmarla.

La donna viene raggiunta poco dopo dalle forze dell'ordine e dagli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che ammanettarla e allontanarla dalla spiaggia. La signora è stata portata via da una delle due ambulanze giunte sul posto. Sui social sono apparse diverse ipotesi: "Sono sempre le droghe, si mettono di tutto e poi le conseguenze sono queste", scrive un utente sotto il video. Ma c'è anche chi sospetta che si tratti di una qualche forma di patologia mentale.