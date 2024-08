Nato, "innalzato il livello di sicurezza": base in allerta in Germania, cosa sta succedendo

23 agosto 2024 a

Paura in Germania: la Nato ha innalzato il livello di sicurezza della sua base aerea di Geilenkirchen, nella parte occidentale del Paese "sulla base di informazioni di intelligence" che indicano una "potenziale minaccia". Lo ha riferito la Nato stessa in una dichiarazione pubblicata su X, riferendo anche che in loco è in corso un’operazione di polizia e che tutti i "dipendenti non essenziali sono stati mandati a casa come misura precauzionale".

"La sicurezza del nostro personale è la nostra massima priorità - si legge ancora nella nota -. Le operazioni proseguono come previsto". Intanto, le indagini e le operazioni sul posto sono state affidate alla polizia di Colonia, a circa 80 km di distanza. "Le forze di intervento della polizia stanno attualmente sostenendo le misure di protezione coordinate dalla polizia militare internazionale intorno alla base aerea della Nato", ha fatto sapere la polizia di Colonia, che è "in costante contatto con le autorità competenti in materia di sicurezza nazionale e giustizia, nonché con i funzionari della base Nato di Geilenkirchen".

La base aerea di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, vicino al confine con l’Olanda, è gestita dalla Nato dal 1980. Lì stazionano gli aerei da ricognizione Awacs. La decisione di innalzare il livello di sicurezza arriva a poco più di una settimana da un incidente avvenuto in una base militare tedesca nella vicina Colonia, che è stata temporaneamente chiusa a causa di un possibile sabotaggio dell’approvvigionamento idrico.