Germania, cade da 80 metri e muore per un selfie: chi era questa ragazza

È morta per un selfie mortale a soli 23 anni la ginnasta della Repubblica Ceca che si era recata in visita al castello di Neuschwanstein che ha ispirato i disegnatori della Bella addormentata. Per la giovane non ci è stato nulla da fare ed è morta dopo sei giorni di ricovero in ospedale. La tragedia si è verificata in Germania mentre si trovava sul monte Tegelberg lo scorso 15 agosto.

La 23enne si sarebbe sporta troppo vicino a un dirupo perdendo così l’equilibrio. Natalie Stichova che era insime all'amica e al fidanzato era acnora viva all'arrivo dei soccorsi. La compagna di viaggio, intervistata dai quotidiani cechi ha ripercorso con i giornalisti gli attimi prima della tragedia. "Voleva fare uno scatto di fronte al castello, ma era molto vicina la bordo della montagna ed è precipitata".

La giovane ha fatto un volo di 80 metri e dare l'allarme sono stati propri il fidanzato e l'amica. Natalia Stichova "ha regalato sorrisi per tutta la sua breve vita ed è così che la ricorderemo per sempre. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici inviando loro forza e sostegno", scrive su un post su Facebook il club di ginnastica dove si allenava e preparava la ragazza.