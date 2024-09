Harry e Meghan "separati". Tam tam impazzito da Londra

01 settembre 2024 a

Separazione in vista per Harry, ex principe d'Inghilterra, e la consorte americana Meghan Markle. Quanto sarà temporanea, però, è tutta da vedere. I tabloid britannici stanno rilanciando ossessivamente la notizia secondo cui il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana sarebbe intenzionato a tornare quanto prima in Gran Bretagna, e per farlo starebbe cercando l'aiuto e l'appoggio dei vecchi amici.

Fine dell'esilio americano, dunque, che si era auto-imposto per amore dell'ex attrice mai veramente accettata dai Windsor (in particolare, dai cognati William e Kate Middleton). Una decisione che aveva portato alla clamorosa estromissione di Harry dalla linea di successione al trono del Regno Unito, una dolorosa rottura familiare ché né la morte della nonna Regina Elisabetta II né i gravi problemi di salute di papà Carlo e della stessa Kate, entrambi in lotta con un tumore, hanno aiutato a sanare, almeno fino a oggi.

Harry, da sempre considerato il figlio "scavezzacollo" della Famiglia reale, starebbe studiando una strategia di "riabilitazione". Il duca di Sussex sarebbe sempre più insoddisfatto del suo entourage di Hollywood, potente macchina di publicist compresa. Harry e Meghan non avrebbero intenzione di tornare a Londra in pianta stabile, ma le ricostruzioni della stampa danno credito alla possibilità che la coppia stia porgendo un ramoscello d'ulivo, non tanto alla famiglia quanto a una cerchia di conoscenze un tempo moto vicine al principe. Di sicuro, però, una soluzione di questo tipo (Harry in giro per l'Inghilterra, Meghan e i loro due figli in California) potrebbe essere legata anche a un rapporto non più così solido tra i due, come da tempo si vocifera.

In ogni caso, una fonte ha detto al Mail on Sunday: "Harry si sta allontanando da tutti quei tipi di Hollywood e sta cercando consigli dai suoi vecchi amici e alleati. Chiaramente sta pensando di modificare il suo modo di operare perché quanto fatto finora non sta funzionando".

"Se Harry tornasse nel Regno Unito senza storie, senza fare pubblicità e partecipando a eventi di secondo piano, potrebbe dimostrare il suo valore e riconquistare il favore dei britannici". L'operazione ha anche un nome in codice, roba da spy story e Guerra Fredda: "Bring Harry In From The Cold". Secondo il suo ex segretario personale Edward Lane Fox, però ci sarebbero poche speranze e l'unica persona in grado di intercedere con Re Carlo e William potrebbe essere lo zio Edward, duca di Edimburgo. Ma sarebbe proprio William il più gelido riguardo l'ipotesi di un riavvicinamento.