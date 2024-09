Il matrimonio finisce in disgrazia: "Dov'è andato mio marito la prima notte di nozze"

12 settembre 2024 a

a

a

La prima notte di nozze, sulla carta, dovrebbe essere la più dolce, romantica, indimenticabile nella storia di marito e moglie. Ma per la povera Montserrat Benavides non è andata così e ha pensato bene di spiattellare tutto su TikTok, dove ha messo alla berlina il neo-sposino.

La festa di matrimonio è andata secondo le previsioni: cerimonia allegra, invitati allietati dal banchetto e dalla musica. Si sono divertiti tutti a tal punto, ha spiegato sconsolata la ragazza, che i bagordi sono continuati in discoteca. La sposa, però, è troppo stanca (e forse stremata dalla grande emozione dopo mesi di preparativi) e preferisce restare in camera, in maniera più appartata e sicuramente tradizionale in compagna del marito. Lui, e solo lui. Ma qualcosa, in questo caso, non va per il verso giusto. Perché il compagno decide di piantarla sue due piedi e seguire gli amici per scatenarsi sulla pista da ballo. Non può immaginare (o forse sì?) che con questa scelta il suo matrimonio è già finito.

Il mattino successivo, infatti, Montserrat lascia le carte del matrimonio e la fede sul tavolino della stanza d'hotel. "La mia prima notte di nozze non esisteva. I suoi amici sarebbero sempre venuti prima di me", spiega ai follower motivando così il suo ritorno a casa, sola soletta.

Solo l'intervento della madre a favore del genero convince la sposa a dare una seconda chance al partner, con cui ha intrapreso poi un percorso di terapia di coppia. "Non tutto è reale sui social network e non tutto è perfetto - è la lezione che impartisce oggi la Tiktoker -. Il matrimonio è difficile, non è perfetto e ho dovuto impararlo il primo giorno che mi sono sposata".