Cina: "Lasciate Israele il prima possibile". Il messaggio: la situazione sta precipitando

23 settembre 2024 a

a

a

La Cina ha esortato i suoi cittadini stabiliti in Israele a lasciare il Paese "il più presto possibile", mentre salgono le tensioni tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah. "Attualmente la situazione lungo il confine tra Israele e Libano è estremamente tesa, con frequenti conflitti militari", ha dichiarato l'ambasciata cinese in Israele. "La situazione della sicurezza in Israele rimane grave, complessa e imprevedibile", aggiunge la dichiarazione. L'ambasciata ha esortato i cittadini cinesi in Israele a "tornare a casa o trasferirsi in aree più sicure il prima possibile". Il mese scorso la Cina aveva chiesto ai suoi cittadini in Libano di andarsene dopo che un attacco israeliano nel Paese ha ucciso un attivista palestinese di alto livello.

Questo è il segnale di quanto la situazione in Medio Oriente possa precipitare da un momento all'altro. Mentre nella notte si sono sparse voci (non confermate né smentite) sull'uccisione di Yahya Sinwar, il capo di Hamas, Israele sta continuando le operazioni militari in Libano contro Hezbollah, con lancio di missili sulla capitale Beirut.

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari ha confermato le operazioni in conferenza stampa, definendo anche "possibile" una incursione di terra israeliana in Libano: "Faremo tutto il necessario" per far tornare i residenti evacuati del nord di Israele alle loro case in sicurezza, come riporta il Guardian.

L'attacco israeliano a un edificio residenziale nella periferia sud di Beirut secondo le ultime stime ha provocato 52 morti e 9 dispersi, oltre a 66 feriti, mentre sono oltre 150 gli obiettivi di Hezbollah colpiti questa mattina, secondo quanto dichiarato dall'Idf. Decine di aerei da combattimento di tutti gli squadroni dell'Aeronautica israeliana hanno partecipato ai raid. Gli attacchi sono stati lanciati dopo che l'Idf hanno dichiarato di aver intercettato i preparativi di Hezbollah per lanciare importanti attacchi missilistici contro Israele dopo quelli all'alba di domenica.

Gli abitanti del sud del Libano hanno ricevuto questa mattina messaggi di testo da Israele che li invita a "stare lontani fino a nuovo avviso dai villaggi in cui si trovano edifici in cui sono immagazzinate armi di Hezbollah", scrive il sito libanese L'Orient Le Jour che ha raccolto le testimonianze di alcuni residenti a Tiro. Una di loro, Zeina, ha detto di aver ricevuto questa mattina tre messaggi, definite "minacce e guerra psicologica", e di essere intenzionata a rimanere nella propria casa, "qualunque cosa accada". Questa mattina, dopo l'annuncio di intensi attacchi in Libano, il portavoce israeliano Hagari, ha lanciato un appello a "chiunque si trovi vicino a proprietà o all'interno di case dove Hezbollah nasconde armi", esortando ad "allontanarsi immediatamente".