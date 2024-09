Harry e Meghan, "vite separate": coppia in crisi? L'ultima indiscrezione dagli Usa

23 settembre 2024 a

"Harry e Meghan stanno vivendo vite separate": questa l'ultima indiscrezione trapelata sui duchi di Sussex. I due, che hanno lasciato Regno Unito e famiglia reale per trasferirsi negli Stati Uniti, non starebbero vivendo un momento facile all'interno della coppia. Dopo aver programmato un rientro in patria in solitaria, senza moglie e figli, ora il principe Harry starebbe soggiornando a New York da solo. Secondo alcuni, si tratterebbe di un chiaro segnale di crisi.

L'ultimo viaggio del duca di Sussex a New York è iniziato con una cena sfarzosa organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lì Harry ha incontrato la regina Matilde del Belgio e il primo ministro belga Alexander De Croo. Presente anche l'attore Forest Whitaker. Mentre l'ex attrice della serie tv "Suits" è rimasta in California. "Stanno vivendo vite separate – ha rivelato l'esperto Phil Dampier al The Sun – perché sembra che Harry stia cercando di definire esattamente quale sarà il suo futuro".

Nelle ultime settimane e in quelle che seguiranno, inoltre, pare che il duca parteciperà a diverse iniziative filantropiche da solo, senza avere la moglie al suo fianco. "Harry è nel suo elemento sul palco, senza Meghan", ha spiegato Judi James al The Mirror. E in effetti, confrontando uno degli interventi pubblici del duca del 2023 svoltosi con la moglie accanto con un intervento più recente, si può vedere la differenza: oggi Harry cavalcherebbe il palco con maggiore sicurezza.