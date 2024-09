Libano, Idf conferma: "Israele verso l'invasione di terra". Venti di guerra totale

25 settembre 2024 a

Israele si prepara a una possibile operazione di terra in Libano. A confermarlo l'annuncio del capo dell'esercito di Tel Aviv, il tenente generale Herzi Halevi, che ha detto ai soldati di tenersi pronti per un "possibile ingresso" a Beirut. "Si sentono gli aerei sopra, stiamo attaccando tutto il giorno. Sia per preparare l'area alla possibilità del vostro ingresso, sia per continuare a causare colpi a Hezbollah", ha detto Halevi alle truppe della 7a Brigata corazzata durante un'esercitazione che simula un'offensiva di terra in Libano.

"Hezbollah oggi ha ampliato il suo raggio di fuoco - ha proseguito il capo dell'Idf -. Più tardi oggi riceverà una risposta molto forte". E ancora: "I vostri stivali entreranno nei villaggi che Hezbollah ha trasformato in una vasta postazione militare, incontrerete i miliziani e gli dimostrerete che cosa significa affrontare un esercito professionale, altamente qualificato e con esperienza di battaglia. Li distruggerete". Il riferimento è al fatto che nelle scorse ore il gruppo terroristico ha lanciato un missile verso il centro di Israele.

"Oggi continueremo, non ci fermeremo, continueremo ad attaccare e continueremo a colpirli ovunque. L'obiettivo è un obiettivo molto chiaro, far tornare sani e salvi i residenti del nord. Per fare questo, stiamo preparando la manovra", ha concluso Halevi. Che a tal proposito ha richiamato due brigate di riservisti da dispiegare nel nord, al confine con il Libano, come fatto sapere dalle stesse Idf sul loro canale Telegram. Intanto, Sky News in versione araba ha fatto sapere che la presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, starebbe cercando di promuovere un cessate il fuoco di 4 settimane tra Israele e Hezbollah. Mentre Amos Hochstein, inviato speciale degli Stati Uniti, guiderà i negoziati per raggiungere un accordo globale tra le due parti.