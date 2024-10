Meghan Markle "senza reggiseno": panico sul red carpet a Los Angeles

07 ottobre 2024 a

Meghan Markle , Duchessa di Sussex, ha partecipato a un gala di raccolta fondi a favore del Children's Hospital di Los Angeles. Markle ha parlato dell'importanza del centro medico sul red carpet allestito fuori dall'evento. “ Ho amici intimi che hanno i loro figli lì, che stanno affrontando terapie, ma anche amiche mamme che stanno facendo vivere ai loro figli un'esperienza incredibile con il personale”, ha detto l'ex attrice.

“La quantità di lavoro che fanno per le famiglie che non potrebbero permettersi questo livello di cura è qualcosa che penso non dovrebbe mai essere trascurato. Quindi sono grata per tutto ciò che fanno e sono felice di essere qui a dare il mio sostegno”, ha sottolineato Markle.

Ma più che dell'iniziativa benefica, si è parlato tanto del look della Duchessa di Sussex. L'ex attrice di "Suits" ha optato infatti per un lungo abito rosso. Ma senza reggiseno e con uno spazio che non lascia molto all'immaginazione. E subito sono fioccati i paragoni con la principessa Kate, che invece appare in pubblico sempre con un outfit sobrio e di gran classe. Le foto di Meghan Markle hanno fatto il giro del mondo e sono destinate a far infuriare , ancora una volta, Londra e Buckingahm Palace.