Melania Trump, "io e Re Carlo? Lo facciamo da anni": una rivelazione privatissima

08 ottobre 2024 a

a

a

Melania Trump amica "speciale" di re Carlo: a rivelarlo è lei stessa nella sua nuova autobiografia, in uscita alla fine del mese. Nel libro di memorie dell'ex first lady, intitolato "Melania: a Memoir", ci sono aneddoti sulla sua infanzia slovena, sulla sua carriera nell'alta moda in Europa e a New York, e sul suo incontro con Donald Trump. Tra le pagine dell'autobiografia anche una confessione sul sovrano d'Inghilterra: Melania ha rivelato di essere amica di penna di re Carlo, con il quale condivide una "corrispondenza continua" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005.

L'ex first lady, 54 anni, ha raccontato che, dopo il primo incontro con Carlo a New York nel 2005, i due si sono rivisti nel 2019 durante una visita di Stato nel Regno Unito, quando Trump era alla Casa Bianca. "E' stato un "assoluto piacere riprendere i contatti con re Carlo" nel 2019 - ha scritto Melania nel libro -. Quella volta abbiamo avuto un'interessante conversazione sul suo profondo impegno per la salvaguardia dell'ambiente". Sembra, inoltre, che anche Trump, in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca, abbia un buon rapporto con la famiglia reale e che re Carlo gli abbia scritto una lettera dopo il fallito attentato di luglio.

"Non tentate di colpirmi o vi faremo esplodere in mille pezzi": chi c'è nel mirino di Trump

Nel libro, poi, Melania ha parlato anche del figlio Barron, "vittima di bullismo" a causa delle voci che lo definivano autistico con commenti "crudeli" pubblicati online. Infine, l'ex first lady ha condiviso anche il terrificante momento del fallito attentato contro suo marito Donald Trump durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Lei lo stava guardando in tv a casa. Era il 13 luglio di quest’anno. Il tycoon è stato ferito all'orecchio superiore destro da Thomas Crooks, che è stato successivamente ucciso dal Counter Sniper Team dei servizi segreti degli Stati Uniti.