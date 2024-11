Armi, la scelta estrema del principe Harry: come si è arreso a Meghan Markle

12 novembre 2024 a

a

a

Il principe Harry e la sua consorte Meghan Markle hanno lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Canada e poi a Los Angeles. Ma non hanno portato con sé le loro armi. Le hanno vendute prima a un acquirente di cui non si conosce ancora l'identità. Ma un suo conoscente ha rivelato al Sun: "Li ha comprati perché li voleva, non perché appartenessero a Harry, ma è stato piuttosto contento quando l'ha scoperto. Sono esemplari bellissimi e lui ne è molto soddisfatto, ma non è il tipo di persona che vuole vantarsi del legame di questi oggetti con i reali".

In passato la primatologa Jane Goodall aveva accusto la coppia di incoerenza. I due infatti si erano sempre descritti come difensori dell'ambiente. Ma, allo stesso tempo, Harry non aveva mai smentito la sua passione per la caccia. "Cacciano e sparano - aveva dichiarato a Frogmore Cottage -. Ma penso che Harry smetterà perché a Meghan non piace cacciare, quindi - ha poi aggiunto - spero che per lui sia finita". I primi segnali si erano già intravisti negli scorsi anni. Nel 2017 e nel 2018 il Duca di Sussex aveva rinunciato a partecipare alla tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano della famiglia reale britannica, che per un ventennio non aveva mai disertato, dando un chiaro segnale delle sue intenzioni.

"Meghan Markle era sola", tam-tam impazzito: rottura con Harry, la conferma più pesante

Anche la sua passione per gli animali gli si è ritorta contro. Nel 2004 il duca di Sussex si era fatto scattare una foto mentre posava accanto al bufalo a cui aveva appena sparato. Lo scatto è stato realizzato in Argentina, dove Harry ha trascorso qualche mese di lavoro in un ranch. Un'immagine forte che ha fatto storcere il naso a molti utenti social.