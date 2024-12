Re Carlo, una spia cinese nella sua corte: il ruolo del principe Andrea

15 dicembre 2024 a

Non c'è pace per la famiglia reale inglese. Esplode infatti l'ultimo scandalo. Un uomo d’affari sospettato di essere una spia cinese è riuscito a visitare Buckingham Palace e altre residenze reali grazie agli inviti del Duca di York, il principe Andrea: l'indiscrezione esplosiva è stata rilanciata dal Times. Nonostante il divieto di ingresso nel Regno Unito imposto dal governo britannico per motivi di sicurezza nazionale, l’uomo avrebbe avuto accesso a Buckingham Palace, St James’s Palace e al Castello di Windsor in due occasioni diverse, grazie agli inviti di Andrea.

Il Duca di York, già al centro di polemiche per le sue controverse frequentazioni e di fatto scaricato da Re Carlo III, suo fratello, ha cercato di difendersi dichiarando di aver “cessato ogni contatto” con l’uomo d’affari non appena sono emerse le prime preoccupazioni sulla sua figura. Un comunicato del suo ufficio ha spiegato che Andrea avrebbe conosciuto l’individuo attraverso “canali ufficiali” e che “non è mai stato discusso nulla di natura sensibile”.

Lo scorso marzo, l’uomo d’affari, identificato solo come H6, ha avviato un’azione legale presso la Commissione speciale per i ricorsi in materia di immigrazione (SIAC) dopo che l’allora segretaria agli Interni, Suella Braverman, aveva deciso di escluderlo dal Regno Unito nel marzo 2023.

Durante un’udienza, i giudici hanno appreso che un briefing riservato per il ministro dell’Interno, tenuto nel luglio 2023, aveva indicato che H6 era riuscito a stabilire legami con figure di rilievo nel Regno Unito e con alti funzionari cinesi, legami che potevano essere sfruttati per interferenze politiche.

Secondo Rana Mitter, professore presso la Harvard Kennedy School, il caso riflette una strategia più ampia della Cina. Intervenendo al programma Today della Bbc Radio 4, Mitter ha spiegato che parte della strategia cinese consiste nel trovare individui che potrebbero diventare “influenti nel tempo” ma che si trovano in una posizione di “crisi”. Ha aggiunto: “La situazione che coinvolge il Duca di York e H6 non riguarda tanto lo spionaggio nel senso di cercare di scoprire segreti, quanto il tentativo di influenzare”.

Mitter ha anche sottolineato che costruire relazioni con le élite di Paesi come la Gran Bretagna è spesso una tattica a lungo termine: “Conoscere le élite di Paesi come la Gran Bretagna è un compito utile, non per una conoscenza immediata, ma forse per lo sviluppo a lungo termine di legami nella società. Sembra che questo sia ciò che sta accadendo qui”.

Le rivelazioni hanno spinto diversi giornali a riportare che Re Carlo è stato informato dei rapporti del fratello con la presunta spia. Questi sviluppi arrivano in un momento delicato per la famiglia reale, che negli ultimi mesi - come accennato - ha preso le distanze in modo netto, energico dal Duca di York. Durante l’estate, infatti, il Carlo ha deciso di eliminare la “indennità di soggiorno” annuale di 1 milione di sterline che Andrea riceveva e di interrompere il finanziamento privato della sua sicurezza, segnando un ulteriore allontanamento dal fratello caduto in disgrazia.