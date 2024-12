Kate Middleton, indiscrezioni preoccupanti: "Una persona diversa, non si è ripresa del tutto"

16 dicembre 2024 a

"Ora è una persona diversa": un amico della famiglia reale inglese lo ha detto in anonimato al magazine People a proposito della principessa del Galles, Kate Middleton, impegnata nelle cure contro un tumore non meglio precisato. “Non puoi attraversare qualcosa del genere e uscirne immutato", ha detto la fonte. L'ultima volta che la moglie del principe William è stata vista in pubblico risale a qualche giorno fa, alla serata da lei organizzata, "Together at Christmas", nell’Abbazia di Westminster. In ogni caso, i suoi appuntamenti di lavoro continuano a essere pochi, probabilmente perché il suo ritorno effettivo ai doveri reali sarà graduale.

Nonostante la malattia, Kate ha voluto comunque organizzare per il quarto anno consecutivo il grande concerto di Natale, registrato il 6 dicembre e in programma sulle reti britanniche per la vigilia di Natale. Secondo la fonte anonima, però, la principessa non avrebbe nessuna fretta di tornare alla sua routine precedente: "È concentrata su se stessa e sulla sua famiglia in questo momento, giustamente". A parlare delle sue condizioni di salute, invece, è stata l'ex addetta stampa della regina Elisabetta, Ailsa Anderson: "Non si è completamente ripresa. Ma ogni volta che la vediamo, ha un aspetto sempre migliore".

Un'altra apparizione recente è quella dello scorso 3 dicembre, quando insieme al marito ha accolto l'emiro del Qatar durante la sua visita di Stato nel Regno Unito. La Middleton è stata con loro durante il giorno ma non ha partecipato al banchetto di gala alla sera, lasciando il suo posto ad altre reali, dalla regina Camilla alla principessa Anna. A settembre, era stata lei stessa a comunicare ai sudditi, in un video su Instagram, di aver finito la chemioterapia: "Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso - aveva detto - il percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo, devo continuare a prendere ogni giorno come viene". A tal proposito l’insider a Palazzo ha confermato: “Non tornerà a lavorare allo stesso modo di prima per molto tempo ancora. Le malattie potenzialmente letali comportano la necessità di riconsiderare le priorità. Lei e William hanno sempre chiarito che la famiglia è la cosa più importante”. E ancora: “Non puoi attraversare qualcosa del genere e uscirne immutato. Adesso la principessa è una persona diversa”.