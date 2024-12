Inghilterra, Re Carlo prosegue le cure per il cancro anche nel 2025: "Come mi sento"

21 dicembre 2024 a

a

a

"Sono ancora vivo". Re Carlo d'Inghilterra ha risposto così a chi gli ha chiesto notizie circa le sue condizioni di salute. Una battuta ironica, in pieno stile british che però nasconde al suo interno una certa preoccupazione. Il sovrano sta meglio sì, ma la lotta con il cancro non è stata ancora vinta. La malattia gli è stata diagnosticata all'inizio del 2024. E davanti ha ancora tanta strada da percorrere per arrivare alla piena guarigione.

Come riporta Repubblica, Buckingham Palace ha infatti reso noto che l’anno prossimo il re proseguirà il trattamento per il tumore scoperto durante una “procedura correttiva” per l’ingrossamento benigno della prostata avvenuta nel gennaio scorso. Ma il re non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano. Venerdì 20 dicembre, insieme alla regina consorte Camilla, ha visitato a Londra un centro di assistenza per i rifugiati sostenuto da volontari delle maggiori fedi religiose, suo ultimo impegno pubblico di quest’anno.

Kate Middleton, il forfait dopo aver ricevuto l'emiro spaventa il Regno Unito

È previsto che il 25 dicembre sia Carlo che Kate - anche lei malata oncologica - parteciperanno alla tradizionale messa di Natale presso la residenza dei Windsor a Sandringham, nel Norfolk, insieme a gran parte della famiglia reale, arrivando in chiesa e poi lasciandola a piedi tra due ali di folla, un appuntamento sempre molto seguito dai media e dai fan della monarchia britannica.