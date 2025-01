Kate Middleton, "cancro in remissione": l'annuncio commuove il mondo, "non vedo l'ora"

14 gennaio 2025 a

a

a

Buone notizie per la Royal family. A quattro mesi di distanza dall'annuncio della fine della chemioterapia per il cancro, Kate Middleton ha affermato di essere in fase di remissione. Lo ha dichiarato la stessa principessa del Galles in un lungo messaggio su X.

"Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso così bene cura di me durante lo scorso anno - ha spiegato Kate -. Il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente accanto a William e a me mentre affrontavamo ogni situazione. Non avremmo potuto chiedere di più. L'assistenza e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali. Nel mio nuovo ruolo di patrono congiunto del Royal Marsden, la mia speranza è che, sostenendo la ricerca pionieristica e l'eccellenza clinica, nonché promuovendo il benessere dei pazienti e delle famiglie, potremo salvare molte più vite e trasformare l'esperienza di tutti coloro che sono colpiti dal cancro. È un sollievo essere ora in remissione e resto concentrata sulla guarigione. Come saprà chiunque abbia ricevuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l'ora di vivere un anno appagante. C'è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto".

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 14, 2025

Intanto Kate Middleton si è recata personalmente questa mattina in visita al Royal Marsden Hospital, nella zona ovest di Londra, per ringraziare il personale dell'ospedale in cui è stata curata per un cancro. La principessa del Galles ha incontrato il personale medico, ringraziandolo per le cure e la compassione ricevute, e ha parlato con i pazienti affetti da cancro.