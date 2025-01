Re Carlo "stracciato", tutto in famiglia: "Patrimonio da 1 miliardo", chi è il più ricco tra i reali inglesi

15 gennaio 2025 a

La famiglia reale britannica è sicuramente una delle più ricche al mondo, ma chi tra i suoi componenti è il più facoltoso in assoluto? A far luce sui patrimoni personali ci pensa il DailyMail che ha stilato una classifica non esente da sorprese. Il primo posto, infatti, non è occupato da Re Carlo III. Il più ricco tra i Windsor è il principe William. The Times, nel 2022, ha svelato come il suo patrimonio raggiunga il miliardo di sterline. Una cifra che include il ducato di Cornovaglia, svariate proprietà tra cui le Isole Scilly, il campo da cricket The Oval e la prigione di Dartmoor. Per il principe, inoltre, un reddito che si aggira attorno ai 24 milioni di sterline all'anno.

Ultimo posto, al 17esimo e 16esimo, invece per le principesse di York. Le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, duchessa di York, non ricevono soldi dalle casse pubbliche. Eugenie dirige una galleria d'arte, la Hauser & Wirth di Londra, mentre Beatrice è vicepresidente della società di dati e software. La loro ricchezza è stimata tra i 765.000 e 3,5 milioni di sterline. Segue la moglie del principe Michele di Kent, Marie Christine, che lavora come autrice e designer di interni. Le sue fortune si aggirano intorno ai 3,9 milioni di sterline.

E ancora, ecco che si piazza il Principe Andrea, il figlio della regina Elisabetta che vanta un patrimonio di 5 milioni di sterline. Non manca Kate Middleton, moglie di William, che vanta un patrimonio che va dai dai 5,7 agli 8,1 milioni di sterline. La classifica prosegue con i Duchi di Edimburgo, la figlia della principessa Margaret, Lady Sarah Chatto e l'ex rugbista Mike Tandall. Piano piano si arriva al settimo posto, dove si trova Richard, duca di Gloucester e cugino di primo grado della regina Elisabetta. Il suo patrimonio stimato è tra i 12,6 e i 19,7 milioni di sterline.

A ridosso del prestigioso podio c'è David Armstrong-Jones, il figlio della principessa Margaret che si piazza al quinto posto con una ricchezza che oscilla tra i 19,7 e i 30,7 milioni di sterline. Poi il cugino della regina Elisabetta II, il principe Michele di Kent con 31,5 milioni di sterline. La sorella del Re Carlo, invece, si guadagna il podio con un patrimonio di circa 50 milioni di sterline. Da qui la scoperta sorprendente: il Re non è il più ricco. Carlo, con un patrimonio enorme che ammonterebbe a 900 milioni di sterline, non è l'uomo più ricco della Gran Bretagna, anzi è solo il 258esimo.