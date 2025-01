Astun, crolla la seggiovia, decine di feriti gravi: "La gente volava"

18 gennaio 2025 a

La caduta della cabina di una seggiovia sul lato spagnolo dei Pirenei ha causato "numerosi feriti", almeno 17 dei quali sono in gravi condizioni. Lo hanno riferito le autorità locali. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 nella stazione sciistica di Astun, nel Nord-Est del Paese. In totale trenta persone sono rimaste coinvolte. Un giovane, testimone degli eventi, ha raccontato alla televisione pubblica Tve di aver visto saltare un cavo nel meccanismo della seggiovia. "All’improvviso le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava", ha raccontato. Secondo quanto riportato dai media, sono stati mobilitati cinque elicotteri e circa dieci ambulanze per evacuare i feriti negli ospedali più vicini.

L'altezza da cui, stando alle prime ricostruzioni, trenta persone sono precipitate dalla seggiovia sarebbe di ben 15 metri. Il direttore generale delle emergenze del Governo dell'Aragona, Miguel Ángel Clavero, ha fatto sapere che l'incidente è avvenuto a causa di un guasto alla carrucola della seggiovia, che ha provocato la rottura del cavo che tratteneva una delle sedute. La stazione sciistica è stata chiusa e diversi ospedali della zona sono stati attivati per accogliere i feriti, come riportano i media spagnoli.

Sul posto sono attivi Guardia Civile, Polizia, Croce Rossa, Protezione Civile, vigili del fuoco e team di psicologi. "Sono impressionato dalle notizie dell'incidente nella stazione di Astun - ha scritto su X il premier spagnolo, Pedro Saínchez -. Ho parlato con il presidente dell'Aragona, Jorge Azcan, per offrirgli tutto il sostegno possibile del governo. Tutto il nostro affetto per i feriti e le loro famiglie".