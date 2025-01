Joe Biden ha scambiato Melania Trump per sua moglie? Il video fa il giro del mondo

21 gennaio 2025 a

Fuochi di fine impero. L'ultima "zampata". L'ultimo irresistibile (per quanto presunto) sfondone. Si parla di Joe Biden, ormai ex presidente degli Stati Uniti. E si parla, soprattutto, dell'ultimo video che, suo malgrado, lo vede protagonista.

Siamo all'Inauguration Day di Donald Trump. Biden, ovviamente, è presente: sono stati proprio lui e la moglie Jill ad accogliere Trump e la moglie Melania, nuovi inquilini alla Casa Bianca. Molti sorrisi di circostanza, strette di mano, dunque il rito del té, poi il giuramento e l'ufficialità del cambio della guardia.

Ma eccoci all'ultimo strepitoso Biden. Un video di pochi secondi: in fila ecco da sinistra verso destra Trump, Melania, Joe e Jill Biden. E il presidente uscente allunga il braccio destro, abbracciando in modo molto confidenziale Melania Trump. Un atteggiamento un poco sospetto. Immagini che hanno scatenato la rete: il dubbio, neppure troppo peregrino e rilanciato da moltissimi, è che Joe Biden avesse scambiato Melania Trump per sua moglie, Jill. In ogni caso, dopo la mossa iniziale, ecco che sotto lo sguardo un poco perplesso di Trump, Joe inizia a parlare fitto fitto a Melania. Un modo elegante per "uscirne" dopo essersi reso conto dello sfondone?