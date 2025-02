Taiwan, nuovi aerei militari dagli Usa. La mossa fa insorgere la Cina: tensione ai massimi livelli

07 febbraio 2025 a

Sei velivoli "E-2D Advanced Hawkeye": Taiwan li avrebbe chiesti agli Usa con l'obiettivo di rimpiazzare i più vecchi modelli "E-2K Hawkeyes", come riportato da alcuni giornali locali, in particolare il Taiwan's Central News Agency. Si tratta di aerei militari di nuova generazione ed estremamente sofisticati, come ha spiegato l'azienda che li produce, la Northrop Grumman. I velivoli in questione, inoltre, presentano un sistema di tracciamento in grado di individuare simultaneamente 3mila bersagli diversi tra terra e aria. E non solo: gli E-2D hanno anche un radar capace di determinare la posizione di oggetti entro 300 miglia nautiche, rendendoli particolarmente efficaci contro i caccia cinesi J-20, J-20S e J-35, noti per essere abili nell'evitare di essere rilevati.

Gli Usa, in ogni caso, si sono mostrati favorevoli. Il portavoce del dipartimento di Stato americano, l'organo che si occupa della politica estera del paese, ha dichiarato infatti che, "coerentemente con il Taiwan Relations Act, gli Stati Uniti continueranno a rendere possibili le capacità di autodifesa di Taiwan". Una situazione che non piace affatto a Pechino, la cui risposta non è tardata ad arrivare. La Cina, in particolare, ha invitato gli Stati Uniti a "bloccare immediatamente l'armamento dell'isola di Taiwan, fermando mosse pericolose che mettono a rischio la stabilità e la pace dello stretto di Taiwan". Liu Pengyu, dell'ambasciata cinese a Washington, ha commentato: "La vendita di armi americane a Taiwan mette a repentaglio la sovranità e gli interessi di sicurezza della Cina, danneggia le relazione tra Cina e Stati Uniti e la pace e stabilità nello stretto di Taiwan, mandando un messaggio profondamente sbagliato alle forze separatiste per l'indipendenza di Taiwan".