Gedda, Kiev: "Sì alla tregua immediata". Usa: "Revoca immediata dello stop agli aiuti". Svolta a Gedda, palla alla Russia

L'attesissimo round di colloqui a Gedda, in Arabia Saudita, tra Ucraina e Stati Uniti segna un esito profondamente differente rispetto a quanto accaduto nello Studio Ovale lo scorso 28 febbraio, la clamorosa rissa tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump.

Infatti dopo otto ore di colloquio fiume si apprende che Kiev accetterà un cessate il fuoco di 30 giorni con la Russia. L'annuncio è contenuto nella dichiarazione congiunta rilasciata da Kiev e Washington al termine delle trattative tra funzionari ucraini e una delegazione statunitense guidata dal Segretario di Stato, Marco Rubio.

"L'Ucraina ha espresso la disponibilità ad accettare la proposta degli Stati Uniti di emanare un cessate il fuoco immediato e provvisorio di 30 giorni, che può essere esteso di comune accordo tra le parti e che è soggetto all'accettazione e all'attuazione simultanea da parte della Federazione Russa", si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata dal dipartimento di Stato, in cui si precisa che gli Stati Uniti "comunicheranno alla Russia che la reciprocità russa è la chiave per raggiungere la pace".

Da parte sua, l'Ucraina fa sapere che l'accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie da parte degli Usa, condizione non negoziabile posta da Trump, sarà chiuso "il prima possibile". Ma, soprattutto, gli Usa - si legge sempre nella nota congiunta - "revocheranno immediatamente la sospensione del sostegno alla sicurezza dell'Ucraina".

Ora, la palla passa al Cremlino. E Rubio lo spiega senza indugi: "Ora tocca alla Russia muovere, Mosca accolga la volontà di tregua espressa da Kiev". Riflettori puntati, dunque, sulla Russia, in attesa della prossima mossa di Vladimir Putin.

Già nel pomeriggio, nel corso dell'incontro, fonti ucraine facevano sapere all'Afp che i colloqui "stanno andando bene" e che sul piatto ci sono "molte questioni". Mentre il consigliere Usa per la Sicurezza nazionale, Mike Waltz, in una pausa dell'incontro con i rappresentanti ucraini, alla domanda di un giornalista che chiedeva come stesse andando aveav risposto: "Ci stiamo arrivando". Lo riportava la Cnn.

Al termine dell'incontro, prima della nota congiunta, l'addetta stampa della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aveva confermato che l'incontro "è stato positivo e produttivo", così ai cronisti, secondo quanto rilanciano media statunitensi. E ancora: "Le notizie che abbiamo ricevuto da quell'incontro durante la giornata sono positive, questo vertice è stato produttivo", ha rimarcato la Leavitt, lasciando intendere che, dopo oltre sette ore, i colloqui si siano conclusi e annunciando come imminente un resoconto completo.

Al termine della prima riunione, dopo una breve pausa, le delegazioni si erano riunite per un secondo round. Intanto, fonti Nato all'Ansa hanno fatto sapere che il segretario generale Mark Rutte sarà a Washington giovedì 13 e venerdì 14 marzo per una visita di lavoro nel corso della quale vedrà Donald Trump alla Casa Bianca. Tornando ai colloqui di Gedda, invece, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato di non avere informazioni sui dettagli dell'incontro. "No, non ci sono informazioni", ha detto al quotidiano russo Izvestia. Tuttavia, nelle scorse ore Mosca aveva parlato di negoziati in salita dopo l'attacco con droni lanciato nella notte da Kiev.

Quello di Gedda è stato il primo incontro di alto livello tra Ucraina e Stati Uniti dopo il durissimo scontro nello Studio Ovale della Casa Bianca, lo scorso 28 febbraio, tra Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance da una parte e il leader ucraino Volodymyr Zelensky dall'altra.