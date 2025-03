12 marzo 2025 a

La bandiera russa è stata issata oggi, mercoledì 12 marzo, sull'edificio amministrativo della città di Sudzha, nella regione di Kursk, secondo quanto riferito ai media russi da un comandante di battaglione del gruppo di forze Sever (Nord), affermando che l'esercito ha preso il controllo del centro della città. Sudzha, importante hub di trasbordo del gas, era finita sotto il controllo di Kiev lo scorso agosto, quando le truppe ucraine erano entrate nella regione di Kursk, conquistando 1.376 chilometri quadrati, con la speranza di usare il territorio occupato come una leva a proprio favore nei negoziati di pace con la Russia. Secondo il tracker satellitare DeepState, che ha legami con l'esercito ucraino, a oggi la parte della regione di Kursk sotto il controllo ucraino si è ridotta a meno di 290 chilometri quadrati.

Il capo del comando operativo delle Forze armate dell’Ucraina ’Nord’, il generale di divisione Dmitry Krasilnikov, che ha guidato l’estate scorsa l’offensiva oltre confine nella regione russa di Kursk, è stato rimosso dal suo incarico. Lo ha riferito lo stesso comandante parlando alla testata Suspilne. La prima a parlare del licenziamento di Krasilnikov è stata la deputata della Verkhovna Rada Maryana Bezuglaya. Krasilnikov ha detto che non gli è stato spiegato il motivo del suo licenziamento. L’ordine è stato firmato il 7 marzo e Krasilnikov è stato trasferito al battaglione di riserva. Il generale ha affermato che il collega Aleksey Shandar, che in precedenza ricopriva la carica di vice comandante delle truppe d’assalto aviotrasportate dell’Ucraina, è già stato nominato al suo posto. Lo Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina non ha confermato ufficialmente la rimozione di Krasilnikov. Comandante del Comando operativo ’Nord’ da marzo 2023, il generale è oggetto di un procedimento penale a suo carico aperto nel settembre 2024 dal Comitato investigativo russo.

Gli inquirenti di Mosca ritengono che il generale sia "coinvolto nella commissione di crimini nella regione di Kursk". È sospettato di reati ai sensi di nove articoli del codice penale russo, tra cui terrorismo, omicidio e attraversamento illegale del confine russo. Secondo le autorità di Mosca, sotto la guida di Krasilnikov, il 6 agosto le truppe delle Forze armate ucraine hanno attraversato illegalmente il confine russo, lanciato attacchi missilistici e attaccato case, automobili e infrastrutture civili con droni. Secondo alcuni commentatori soprattutto in Russia, il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, ha fatto di Krasilnikov il "capro espiatorio" del fallimento delle operazioni nella regione di Kursk, dove gli ucraini stanno perdendo sempre più terreno.