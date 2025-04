Trump tira dritto sui dazi: "Ci sarà un boom"

"Credo stia andando molto bene": il presidente americano Donald Trump ha risposto così ai giornalisti che gli hanno chiesto del crollo dei mercati finanziari dopo l'annuncio sui dazi. Secondo lui, però, non c'è bisogno di preoccuparsi dal momento che gli Stati Uniti vedranno entrate per "sei o sette trilioni di dollari" e "i mercati avranno un boom". Il tycoon, che ha lasciato la Casa Bianca per andare ad assistere a un torneo di golf in Florida, ha ribadito che "il Paese e l'economia avranno un boom".

Poi ha fatto riferimento alla possibilità che i Paesi colpiti da queste misure scelgano di negoziare: "Il resto del mondo vuole vedere se c'è modo per fare un accordo" dopo essersi "approfittato di noi per molti, molti anni. Quello di cui la gente deve parlare sono i miliardi di investimento che stanno arrivando nel Paese".