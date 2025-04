Russia, "rastrellamenti in palestra": il reclutamento è brutale

Vladimir Putin ricorre anche ai "palestrati" per tentare di mettere in ginocchio Volodymyr Zelensky. La Russia, infatti, è a caccia di nuove leve da reclutare . Le ricerche sono incentrate su Mosca, San Pietroburgo, Irkutsk ed Ekaterinburg. E c'è un inquietante precedente: lo scorso febbraio agenti con il volto coperto avevano fatto irruzione in una palestra di arti marziali di Krasnodar. Ma, secondo quanto riferisce Current Time, gli agenti come primo passo separano velocemente i russi dai non russi. I primi vengono scortati agli uffici di reclutamento. Mentre i non russi sono spesso incriminati di reati minori, come vandalismo, o violazioni delle leggi sull’immigrazione, e quindi deportati, se non accettano di essere reclutati.

"Ero sul tapis roulant e guardavo una serie. All’improvviso qualcuno mi ha toccato la spalla. Sono sceso dal tapis roulant e ho visto tutti a terra, con la faccia rivolta al pavimento", la testimonianza di un frequentatore di una palestra. "Per noi non è stato difficile. Non ci hanno costretto a stenderci per terra. Ma hanno chiesto a tutti i documenti. Alcuni sono stati portati via", il racconto di un altro. "Avevano già cercato di reclutare mio marito due anni fa, in modo illecito. Ora lo hanno di nuovo trascinato a un centro di reclutamento. Sono corsa con i documenti ma non lo hanno lasciato andare fino all’arrivo dell’avvocato. Gli hanno detto che doveva ripresentarsi il cinque, ma lui non ci è andato. Ha preso le ferie per evitare di essere fermato mentre si reca al lavoro", ha confessato Anastasia, che risiede fuori Mosca.