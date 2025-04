Kristi Noem-choc: fucile puntato contro il soldato, il video

Noem non è la prima volta che si trova al centro del polverone. Era già successo settimana fa e sempre per un filmato che riprendeva la Segretaria alla Sicurezza all'interno del carcere di El Salvador, intenta a "minacciare" i cittadini stranieri che tentano di entrare illegalmente negli Stati Uniti. Fedelissima di Donald Trump, la 53enne è stata governatrice del South Dakota per due mandati ed è stata scelta dal tycoon in persona come capo dell'Homeland Security, il dipartimento dell'amministrazione Usa che si occupa della sicurezza interna. Madre di quattro figli, era destinata a diventare vicepresidente, nomina saltata a furor di polemiche. Il motivo? Nel suo libro di memorie Noem aveva rivelato di aver soppresso Cricket, il suo cucciolo di pointer tedesco di 14 mesi, solo perché "troppo irrequieto e impossibile da ammaestrare".

Human traffickers. Drug Smugglers. 18th Street Gang members. Spent the morning in Phoenix with our brave @ICEgov and Arizona law enforcement arresting these dirtbags and getting them off of our streets. pic.twitter.com/yH13jWwF1S