Alessandro Coatti, l'ultima pista: "Le bande della scolopamina"

"Nelle discoteche, nei locali notturni, nei ristoranti, si può finire preda delle bande della scopolamina": l’ambasciatore italiano a Bogotà, Giancarlo Maria Curcio, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera parlando del Parque de Los Novios, a Santa Marta, in Colombia, dove è stato trovato morto, col corpo fatto a pezzi, il ricercatore italiano Alessandro Coatti, 38 anni. Scendendo nel dettaglio, Curcio ha spiegato che si tratta di "gruppi criminali che abbordano i turisti e durante la serata, di nascosto, versano nei drink questa sostanza ricavata da una pianta, che quando fa effetto ti annulla la volontà. Cioè rimani sveglio ma sei alla totale mercé di qualcun altro e scatta la rapina. Il turista viene portato al bancomat e gli fanno prelevare un sacco di soldi oppure tramite il computer lo fanno collegare alla sua banca e gli svuotano il conto e poi lo abbandonano incosciente in qualche zona remota".

Il biologo emiliano, invece, è stato ucciso e fatto a pezzi. A tal proposito l'ambasciatore ha detto: "Un corpo può essere smembrato per non farlo identificare o ritrovare, perché l’omicidio di un turista crea poi tanti problemi ai criminali: la polizia si mette ad indagare, l’ambasciata del Paese d'origine fa pressione". In ogni caso, ha proseguito Curcio, non è ancora stata fatta l'autopsia sul corpo del 38enne per capire se avesse la scopolamina in corpo. Sostanza la cui presenza, come ha spiegato l'ambasciatore, "dopo qualche giorno svanisce".