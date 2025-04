Afd col turbo, il sondaggio: dove vola il partito in meno di due mesi

Afd è già al pari con Cdu/Csu in Germania: una rimonta notevole dalla data del voto, lo scorso 23 febbraio. In appena sei settimane la forza politica di estrema destra guidata da Tino Chrupalla e Alice Weidel è riuscita ad annullare il distacco di otto punti (28,6 contro 20,8). Dunque, mentre sono in corso le trattative per concordare il programma della coalizione con i socialdemocratici, gli elettori perdono già la fiducia. Un calo mai avvenuto prima. O almeno non in tempi così brevi dopo le elezioni. Lo ha dichiarato, in modo sorpreso, il direttore dell’istituto demoscopico Insa.

A tal proposito, Der Spiegel scrive che gli estremisti si preparano a prendere il potere alle prossime elezioni nel 2029. L'ultimo sondaggio, risalente a domenica 6 aprile, vede i socialdemocratici fermi al 16, mentre i verdi perdono un punto e si posizionano, con la Linke, all’11. I liberali e il Bws di Sahra Wagenkencht rimangono sotto la soglia minima del 5%. Queste cifre mettono in evidenza che se si tornasse a votare oggi, la coalizione tra Cdu/Csu e Spd non avrebbe più la maggioranza. Arriverebbe al 40, mentre servirebbe almeno il 46.