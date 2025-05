Ucraina, Merz manda in tilt Mosca: "Nessun limite", "Pericoloso"

"Non ci sono più limiti imposti per le armi consegnate all'Ucraina. Né da parte degli inglesi, né dai francesi, né da noi. Nemmeno dagli statunitensi. L'Ucraina ora può anche difendersi, ad esempio, attaccando le posizioni militari in Russia": a dirlo il cancelliere tedesco Friedrich Merz a proposito della gittata delle armi fornite a Kiev nella guerra contro Mosca. "Un Paese che può contrastare un aggressore solo all'interno del proprio territorio non si difende adeguatamente - ha aggiunto Merz -. E questa difesa dell'Ucraina ora avviene anche contro le infrastrutture militari sul territorio russo".

Non è tardata ad arrivare la risposta del Cremlino, che ha definito quella del cancelliere come una decisione "piuttosto pericolosa". "Se queste decisioni fossero realmente messe in atto, sarebbero in assoluto contrasto con le nostre aspirazioni di raggiungere un accordo politico - ha affermato Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin, in un video trasmesso dai media russi -. Si tratta quindi di una decisione piuttosto pericolosa".