Putin, un attentato per farlo fuori: attacco all'elicottero

Il Cremlino sostiene che l’Ucraina avrebbe cercato di far fuori Vladimir Putin abbattendo l’elicottero a bordo del quale martedì scorso il presidente russo ha effettuato un sopralluogo nella regione di Kursk. Dipingendola come una sorta di ultima spiaggia per Kiev, il comandante della divisione di Difesa aerea delle forze armate russe della stessa regione, Yuri Dashkin, ha raccontato che l’elicottero presidenziale si è improvvisamente trovato nel mezzo di una vera battaglia aerea, con i droni ucraini che hanno «significativamente» aumentato i loro attacchi al suo passaggio e la contraerea russa che ha risposto con maggiore forza distruggendone 46. In mancanza di prove certe gli utenti dei social, anche quelli russi, si sono sbizzarriti nel dipingere Putin come superman che passa indenne in mezzo allo stormo di droni di Zelensky, sottolineando come il presidente russo non sia affatto nuovo a sfuggire per un pelo ai tentativi omicidio dei suoi nemici.

LE STIME

Le voci aggiornate allo scorso anno narrano che durante la sua vita ai vertici della Federazione, lo zar Vladimir sia sopravvissuto almeno 43 volte a tentativi di assassinio, un numero che ora andrebbe aggiornato non solo per quello che è successo sui cieli di Kursk, ma probabilmente anche per quella limusine da 300mila euro misteriosamente esplosa a fine marzo nelle strade di Mosca che si dice facesse parte della flotta presidenziale. I rapporti ufficiali dicono che quella macchina, una Aurus Senat particolarmente in voga tra i funzionari del Cremlino, abbia preso fuoco da sola, ma il dubbio che non si trattasse proprio di un fenomeno di autocombustione rimane, se non altro perché il fatto è accaduto vicino al quartier generale dei servizi segreti dell'FSB a Lubjanka.