Freedom Flotilla, la nave di Greta abbordata dall'esercito: "Rapiti da Israele"

Il mese scorso un'altra nave umanitaria gestita dalla Freedom Flotilla Coalition era stata attaccata da due droni mentre navigava in acque internazionali al largo di Malta. Il gruppo ha attribuito l'attacco a Israele, che ha danneggiato la parte anteriore della nave. All'epoca, la FFC ha dichiarato che "droni armati hanno attaccato due volte la parte anteriore di un'imbarcazione civile disarmata, causando un incendio e una profonda breccia nello scafo". Su quella imbarcazione avrebbe dovuto trovarsi anche la Thunberg, "ma i gravi danni alla nave hanno reso impossibile continuare la missione" disse all'epoca l'attivista svedese.



Gaza freedom flotilla ship Madleen, due to enter Palestinian waters at around 2am local time Monday, has been intercepted by Israeli vessels and quadcopter drones in international waters. The ship has been sprayed with an unknown substance; crew are reporting the ship is being… pic.twitter.com/mpMxGckfMQ