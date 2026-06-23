Trump attacca ancora l'Italia nello Studio Ovale: "Si è comportata malissimo"

Donald Trump attacca ancora il nostro Paese e lo fa con toni duri e aspri. "Non ci sono stati quando abbiamo chiesto un piccolo aiuto. Starmer non c'é stato e ha fatto peggio" perché "ha detto vengo quando vincete. L'Italia si è comportata molto male, davvero male, e altri paesi, la Germania si è comportata molto male", ha affermato il presidente Usa conversando con i giornalisti nello studio Ovale, sui leader europei. Donald Trump ha dunque ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della Nato.
"L'Italia si è comportata molto male", ha detto il presidente nello Studio Ovale. E poi rivolto agli alleati ha detto: "Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro". Insomma, il livello di scontro resta altissimo e in questa fase da palazzo Chigi si preferisce la linea del silenzio. Del resto ciò che Giorgia Meloni aveva da dire su Trump lo ha già espresso più volte e gli attacchi arrivati dalla Casa Bianca, uno per uno, sono stati rispediti al mittente.
Meloni al Cdm: "Lo scontro con Trump? Non impatti nelle relazioni con gli Usa"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l'ultimo Consiglio dei ministri, ha fatto riferimento al recente...
Il braccio di ferro tra Washington e Roma si inserisce in una fase di instabilità soprattutto per l'Europa che vede cadere i miti della sinistra, Starmer in testa e presto a seguire, secondo gli ultimi avvenimenti (la condanna del braccio destro) quella di Pedro Sanchez. L'anno che porta al voto sarà pieno di sorprese e di tensioni. Ma la premier mantiene la barra dritta.