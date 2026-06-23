Trump attacca ancora l'Italia nello Studio Ovale: "Si è comportata malissimo"

Donald Trump attacca ancora il nostro Paese e lo fa con toni duri e aspri. "Non ci sono stati quando abbiamo chiesto un piccolo aiuto. Starmer non c'é stato e ha fatto peggio" perché "ha detto vengo quando vincete. L'Italia si è comportata molto male, davvero male, e altri paesi, la Germania si è comportata molto male", ha affermato il presidente Usa conversando con i giornalisti nello studio Ovale, sui leader europei. Donald Trump ha dunque ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della Nato.

"L'Italia si è comportata molto male", ha detto il presidente nello Studio Ovale. E poi rivolto agli alleati ha detto: "Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro". Insomma, il livello di scontro resta altissimo e in questa fase da palazzo Chigi si preferisce la linea del silenzio. Del resto ciò che Giorgia Meloni aveva da dire su Trump lo ha già espresso più volte e gli attacchi arrivati dalla Casa Bianca, uno per uno, sono stati rispediti al mittente.