Referendum, i media francesi sfottono la sinistra: "Il fallimento è evidente"

La sinistra è uscita con le ossa rotte dalle urne. E ora viene messa nel mirino dei media internazionali. "In Italia i referendum sulla naturalizzazione e il diritto al lavoro, voluti dall'opposizione , falliscono", ha titolato il quotidiano francese Le Monde sul suo sito. Il tema è ripreso oggi dai principali quotidiani transalpini, come Le Figaro, che ha titolato: "In Italia, su appello del governo, gli elettori boicottano il referendum ". "In Italia, il flop dei referendum promossi dall'opposizione rafforza Meloni " è stato il titolo scelto da Les Echos.

"Al di là del dibattito sulle cause e le conseguenze di un'astensione che batte i record a ogni consultazione, la sconfitta dei referendum resta un flop cocente per l'opposizione al governo Meloni...dopo successi incoraggianti alle recenti elezioni amministrative, e una fortissima mobilitazione nella manifestazione di sostegno ai palestinesi domenica scorsa, delle timide speranze avevano cominciato a rinascere a sinistra. Che non è per il momento in grado di offrire un'alternativa credibile".