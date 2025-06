Israele-Iran, "Barak Magen attivato per la prima volta": mossa estrema dell'Idf

Le operazioni militari che coinvolgono Israele e Iran proseguono senza sosta. L'Idf da qualche giorno ha nel mirino i siti nascosti iraniani dedicati al nucleare. In queste ore diverse potenti esplosioni sono state registrate nella parte occidentale di Teheran. Secondo l'agenzia di stampa Fars, i raid israeliani hanno preso di mira strutture militari. In precedenza un portavoce delle Idf ha chiesto con un "avvertimento urgente" alla popolazione di Teheran di lasciare il distretto 3, annunciando raid nell'area "per colpire infrastrutture militari del regime iraniano". Ma Israele da qualche giorno fa anche i conti anche con gli attacchi che arrivano proprio dall'Iran.

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni il 90 per cento dei missili iraniani viene fermato e disintegrato dall'Iron Dome, lo scudo dell'Idf che protegge tutto il territorio dello Stato ebraico. Ma per far fronte ai ripetuti attacchi iraniani, Israele, per la prima volta nella sua storia ha attivato un nuovo scudo: il sistema di difesa aerea "Barak Magen".