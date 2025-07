Dj Godzi, "inseguiva una ragazza sul balcone": cos'è successo prima della morte

Prima di morire, Michele Noschese, in arte dj Godzi, avrebbe inseguito una ragazza sul balcone del complesso in cui viveva a Ibiza. Poi le grida, l'intervento di un anziano vicino e infine l'arrivo della Guardia Civil. Così, in circostanze ancora tutte da chiarire, il 35enne ha perso la vita. A ricostruire i fatti è stata una residente dell'edificio in cui è accaduto il dramma, una donna spagnola di circa 40 anni, che ha preferito mantenere l'anonimato. "Saranno state le otto e in molti eravamo già nel giardino del condominio, richiamati da un gran trambusto - ha raccontato -. Abbiamo visto Michele sul balcone inseguire una ragazza. Lei ha scavalcato un divisorio, è corsa sul balcone del vicino Xavier, e Michele le era ancora dietro. Poteva succedere qualcosa di grave".

A quel punto, come si legge sul Corriere della Sera, i presenti hanno cercato di fermarlo. Tra questi il vicino Xavier, ma "Michele lo ha afferrato da dietro e Xavier ha gridato: 'Chiamate la polizia!'. Michele ha urlato a sua volta: 'La chiamo io la polizia!'", ha proseguito la testimone. Poco dopo, quindi, è intervenuta la Guardia Civil. Secondo un'altra testimonianza, quella del 34enne Raffaele Rocco, commerciante a Ibiza e amico di Noschese, gli agenti avrebbero immobilizzato il dj con manette ai polsi e alle caviglie, bloccandolo su un letto e lui "gridava: 'Lasciatemi! Lasciatemi!'". Sia Raffaele che la donna saranno sentiti dagli inquirenti che indagano sul caso.