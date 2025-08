Spagna, immigrati sbarcano sulla spiaggia affollata: turisti sconvolti, il video

Nove migranti sono sbarcati su una spiaggia affollata in Spagna, nella provincia di Granada: arrivati a bordo di un motoscafo, sono poi stati scaricati in mare completamente vestiti e hanno raggiunto la spiaggia di Sotillo a Castell de Ferro a nuoto. Lì alcuni dei bagnanti presenti hanno cominciato a scappare mentre altri si sono messi a inseguire, bloccare e tener fermi i migranti fino all'arrivo della Guardia Civil. È successo nel pomeriggio di domenica 3 agosto: i migranti erano soprattutto di origine marocchina. E tra di loro c'era anche un bambino.

I video ripresi dai turisti che si stavano godendo la giornata di mare in spiaggia sono già diventati virali online. In un filmato in particolare si vede un uomo in costume da bagno inginocchiato sulla schiena di un migrante. "Eravamo tutti lì a guardare, senza capire bene cosa stesse succedendo - ha raccontato un testimone alla testata Ideal -. Pensavamo fosse un'imbarcazione da diporto. Poi abbiamo visto delle persone scendere e l'imbarcazione allontanarsi". Subito dopo aver lasciato i migranti in mare, infatti, il motoscafo è ripartito a tutta velocità.