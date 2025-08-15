Il vertice Trump-Putin, lo scalo dello Zar e la lettera prima di atterrare

Ci siamo, il giorno dello storico incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin è arrivato. Un primo aereo con lo staff del Cremlino e i giornalisti a seguito di Vladimir Putin è arrivato ad Anchorage, in Alaska questa notte. Il leader del Cremlino è già partito, mentre Trump lascerà Washington nella mattinata italiana. L'incontro inizierà alle ore 21 italiane, le 11.00 ora locale. Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha fatto tappa nella città portuale di Magadan, nell'estremo oriente del Paese, prima del suo incontro ad Anchorage in Alaska con il presidente statunitense Donald Trump: lo riporta la Tass.

Nella città che si affaccia sul Mare di Okhotsk, il leader russo visiterà lo stabilimento Omega-Sea per la lavorazione e la raffinazione dell'olio di pesce, il complesso sportivo presidenziale, il centro sociale e culturale Mayak Park, deporrà fiori al monumento ai piloti eroici e terrà un incontro con il capo della regione, Sergey Nosov. Ma prima di arrivare in Alaska, Putin ha lanciato un altro segnale con una lettera inviata a Kim Jong Un in cui esalta le truppe nordcoreane impegnate nella guerra tra Mosca e Kiev: "I legami di amicizia militante, buona volontà e mutuo soccorso che si sono consolidati nei giorni della guerra ormai lontana rimangono solidi e affidabili anche oggi" ha affermato Putin in una lettera resa nota dai media statali nordcoreani. “Ciò è stato pienamente dimostrato dall'eroica partecipazione dei soldati della Repubblica Popolare Democratica di Corea alla liberazione del territorio della regione di Kursk dagli occupanti ucraini - ha affermato, secondo l'agenzia di stampa KCNA - il popolo russo conserverà per sempre il ricordo del loro coraggio e del loro sacrificio". Putin ha aggiunto che i due paesi continueranno ad "agire congiuntamente e difendere efficacemente la loro sovranità, contribuendo in modo significativo alla creazione di un ordine mondiale giusto e multipolare". Un "ringraziamento" prima di siglare la pace? Staremo a vedere.