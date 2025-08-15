Anchorage, chi c'è al fianco di Putin e Trump: ecco tutti i nomi

Accanto al presidente russo Vladimir Putin, in Alaska per l' incontro con l'omologo statunitense Donald Trump, ci sono alcune delle figure più influenti della cerchia ristretta del Cremlino, come politici esperti, strateghi finanziari e diplomatici che hanno contribuito a plasmare la politica estera ed economica della Russia per oltre due decenni e che conoscono molto bene la politica statunitense. Questa delegazione lascia intendere che lo zar voglia offrire a Trump prospettive di ritorno economico in cambio del suo appoggio alle condizioni russe sulla questione dell'Ucraina.

Accanto a Trump, invece, un gruppo dei suoi consiglieri più fidati, tra cui un magnate immobiliare, un ex miliardario di hedge fund e il responsabile della diplomazia di Washington. Durante il faccia a faccia tra i due leader, però, ci sono solo loro e gli interpreti. "Mettere Trump da solo in una stanza con Putin è una scommessa imprevedibile e potenzialmente pericolosa", scrive il Guardian.