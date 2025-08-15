Russi infuriati in Alaska: "Condizioni spartane", dove alloggiano

Pronti via e arriva subito la prima critica e il primo possibile motivo di gelo tra lo staff di Putin e quello di Trump. Secondo quanto riferiscono i media russi e diversi canali Telegram, il pool del Cremlino ha avuto difficoltà a prenotare gli hotel ad Anchorage, dove a breve inizierà il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin, e diversi membri della delegazione sono stati sistemati su brandine in un palazzetto dello sport. Inoltre, segnalano gli stessi media e i canali Telegram russi, a causa delle sanzioni il roaming e' praticamente inesistente per giornalisti e membri della delegazione di Mosca. Le chiamate possono essere effettuate solo tramite Wi-Fi.
Trump, "tutto nei primi minuti": cos'ha detto prima del vertice con PutinDurante il vertice in Alaska, il presidente americano Donald Trump concederà al presidente russo Vladimir Putin l...
Ma proprio l'altro ieri le chiamate sulle app di messaggistica piu' popolari sono state bloccate in Russia.Secondo quanto riporta il Guardian, la stampa di stato russa, "era di umore meno celebrativo all'arrivo nei loro modesti alloggi ad Anchorage dove si terra' il vertice". Con gli hotel occupati dall'afflusso di media internazionali, i giornalisti russi sono stati alloggiati nello stadio della squadra locale di hockey su ghiaccio, che era stato trasformato in un ospedale Covid durante la pandemia e dotato di letti militari donati dalla Croce Rossa. "Viviamo in condizioni spartane", ha lamentato un giornalista russo in un filmato pubblicato sui social media.