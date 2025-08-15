Russi infuriati in Alaska: "Condizioni spartane", dove alloggiano



Pronti via e arriva subito la prima critica e il primo possibile motivo di gelo tra lo staff di Putin e quello di Trump. Secondo quanto riferiscono i media russi e diversi canali Telegram, il pool del Cremlino ha avuto difficoltà a prenotare gli hotel ad Anchorage, dove a breve inizierà il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin, e diversi membri della delegazione sono stati sistemati su brandine in un palazzetto dello sport. Inoltre, segnalano gli stessi media e i canali Telegram russi, a causa delle sanzioni il roaming e' praticamente inesistente per giornalisti e membri della delegazione di Mosca. Le chiamate possono essere effettuate solo tramite Wi-Fi.