Anchorage, "due test Covid negativi": conferenza stampa a rischio?

Sotto un grande tendone dentro la base in cui si tiene l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage: lì sono stati collocati i giornalisti accreditati col Cremlino e con la Casa Bianca per seguire l'evento. Prima erano stati radunati nel parcheggio di un centro commerciale. Poi da lì, come riporta Repubblica, sono stati accompagnati da militari statunitensi a bordo di autobus diretti alla base militare di Elmendorf-Richardson. E già a partire da qualche chilometro dalla base, è stato proibito fare foto o riprese.

Una volta dentro la base, sono stati ispezionati i bagagli e i dispositivi elettronici di tutti i cronisti. Poi, dopo le 9 locali, tutti i giornalisti sono stati fatti accomodare sotto il tendone. Da un lato la stampa russa e dall’altro quella statunitense, con due wi-fi diversi. A tutti sono stati offerti bevande calde, snack e un kit per la colazione. Nelle scorse ore, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha fatto sapere che il vertice tra i due leader potrebbe durare fino a 6-7 ore.